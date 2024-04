Hamilton trots: "Werd blij toen ik de regen zag"

Heel eventjes dacht Lewis Hamilton dat hij de sprintpole had gepakt in China. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde zich door de regen heen, maar zag dat de wedstrijdleiding Lando Norris zijn tijd had teruggeven. Het maakte Hamilton niet zoveel uit, hij is enorm blij.

Hamilton is op een zeer tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen. In de eerste vier raceweekenden kon hij geen potten breken met zijn nieuwe Mercedes-bolide en dat zorgde voor frustratie. Van die frustratie was niets te merken in de sprintkwalificatie, Hamilton reed als vanouds. Hij hield zijn bolide op de kletsnatte baan en hij leek de sprintpole te pakken. Uiteindelijk bleek Norris dus toch iets sneller te zijn.

Tricky

Hamilton was na afloop ook heel erg blij met de tweede tijd. De zevenvoudig wereldkampioen sprak zich met een veelzeggende glimlach uit bij Sky Sports: "Het was heel erg tricky. Niemand had veel grip, maar ik ben zo blij! Zodra ik zag dat de regen kwam, werd ik heel erg blij. In de droge omstandigheden zijn we immers niet snel genoeg, dus toen de regen kwam dacht ik dat we een betere kans zouden hebben."

Kansen

Hamilton heeft nog geen idee wat zijn kansen zijn in de sprintrace van morgenochtend. De zevenvoudig wereldkampioen tast daarvoor nog in het duister: "Het hangt echt af van de weersomstandigheden. Als het is zoals vandaag, dan maken we een kans om ergens vooraan te eindigen. Als het droog is, dan komen de Ferrari's en de Red Bulls naar voren, maar misschien kunnen we een aantal anderen wel bijhouden."