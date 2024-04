Wolff heeft veel vertrouwen in F1-toekomst van Antonelli

Andrea Kimi Antontelli, het 17-jarige toptalent van Mercedes, test over minder dan 10 dagen voor het eerst een F1-wagen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De geboren Italiaan uit Bologna mag dan de W12 - de auto waarmee Mercedes in 2021 voor het laatst de constructeurstitel won - aan de tand te voelen. Het Duitse merk wil daarmee Antonelli alvast laten proeven aan het 'echte' werk en voorbereiden op een mogelijk F1-avontuur. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zijn pupil dat prima aan.



Antonelli debuteerde dit kalenderjaar in de Formule 2. Op dit moment is er een tijdelijke pauze tot aan het weekend van Imola. Voor Mercedes de ideale mogelijkheid om de Italiaan wat meters te laten maken in een Formule 1-wagen. Het plan komt niet uit de lucht vallen en heeft volgens Wolff niks te maken met een zitje in de koningsklasse vanaf volgend jaar. "Het programma voor Kimi in de Formule 1 staat al heel lang vast. We hebben wat meer dagen aan het programma toegevoegd, maar wat je de komende maanden zult zien staat al vast, of hij nu wel of niet in een Formule 1-auto zit in 2025", zei de Oostenrijker in de persconferentie.

"We gaan een paar van F1-testdagen doen zodat hij zich op zijn gemak voelt in een F1-auto. Hij rijdt in Oostenrijk voor het eerst in de auto uit 2021. We willen hem laten voelen hoe een écht goede auto aanvoelt voordat we hem in de auto van 2022 zetten'', grapte Wolff, doelend op de beste bolide van 2021 en de tegenvallende wagen uit 2022.''



Mercedes heeft Antonelli vroeg onder haar hoede genomen en heeft naar eigen zeggen een goudhaantje in handen. Vanaf de karts tot Formule 2 behaalde hij vele kampioenschappen. Wolff wil graag het ruwe talent zien in één van de snelste en beste bolides uit de geschiedenis van de Duitse autofabrikant. "Hij is natuurlijk al heel lang van ons en we willen graag zien wat hij kan in een Formule 1-wagen. Het was verfrissend om te zien hoe competitief Ollie Bearman was in de Ferrari in Saoedi-Arabië. Hij had geen vrije training, reed op een moeilijke hogesnelheidsbaan in Saoedi-Arabië en hij zat er goed bij. Kimi zou het dus prima doen", concludeerde Wolff.