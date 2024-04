Begrip voor transfer Hamilton: "Juiste moment voor hem"

Het team van Ferrari neemt na dit seizoen afscheid van Carlos Sainz. De Spanjaard zal worden vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz verkeert momenteel in topvorm, maar volgens Thierry Boutsen heeft Frédéric Vasseur geen fout gemaakt met zijn rijderskeuze.

Het transfernieuws zorgde afgelopen wereld voor een aardschok in de Formule 1-wereld. Hamilton leek Mercedes voor altijd trouw te blijven, maar toch kiest hij er dus voor om de stap naar Italië te zetten. Hij wordt de vervanger van Carlos Sainz, terwijl de Spanjaard op dit moment schittert in de Formule 1. Sainz won in Australië, hij stond meerdere keren op het podium en hij heeft nog geen fout gemaakt.

Volgens sommigen heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur een verkeerde keuze gemaakt. Oud-coureur Thierry Boutsen laat aan PlanetF1 weten dat hij hier anders over denkt: "Ik denk niet dat hij een fout heeft gemaakt. Ik denk dat elk team wel zou willen dat Hamilton voor hen rijdt. Voor Hamilton is het een enorm goede kans om naar Ferrari te gaan. Elke coureur droomt ervan om op een dag voor Ferrari te rijden, hij doet het tegen het einde van zijn loopbaan. Als hij nog één of twee jaar wacht, dan is zijn kans voorbij. Dus dit is de juiste move op het juiste moment voor hem."