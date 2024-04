Mercedes zag positieve signalen in Japan: "Stabieler platform"

Het team van Mercedes kende in Japan een matig raceweekend. De Duitse renstal hoopte een paar stappen te zetten, maar dat lukte niet helemaal. Andrew Shovlin zag echter genoeg positieve punten want hij stelt dat Mercedes een stabieler platform voor de auto heeft gevonden.

Na de tegenvallende start van het seizoen wilde Mercedes afgelopen weekend in Japan echt gaan toeslaan. In de vrije trainingen zag het er nog aardig uit en liet Lewis Hamilton weten dat hij zich goed voelde in de auto. In de kwalificatie en de Grand Prix ging het echter iets minder goed. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell eindigden in de punten, maar zeker niet op de posities die ze hadden gewild.

Baantemperatuur

Mercedes voerde in Japan een paar experimenten uit om hun auto beter te begrijpen. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt het een en ander uit in de debrief op YouTube: "Het grote plaatje waar we naar keken was het voorspelbaarder krijgen van de auto tijdens het weekend. We kwamen er achter dat we de auto in een window kunnen krijgen, maar als de wind anders wordt en de baantemperatuur snel daalt, dat we dan een slechtere performance hebben in de race en de kwalificatie."

Stabieler platform

Shovlin geeft toe dat Mercedes niet presteert op de gewenste manier. De Trackside Engineering Director wil echter niet bij de pakken neergaan zitten: "Er bestaat geen twijfel over het feit dat we ons nu op een positie bevinden waar we niet horen te zijn. We weten dat en we weten dat we hard moeten werken. Maar het was tijdens het weekend makkelijker om met de auto te werken, de balans was ook consistenter. Er zijn inderdaad issues die we snel moeten oplossen. Maar het lijkt er op dat we nu een stabieler platform hebben, eentje die tijdens het hele weekend meet consistent is. Maar zoals gezegd, er is werk aan de winkel en daar zijn we mee bezig."