Strijdbare Wolff wil uitdagingen aangaan in China

Aankomend weekend wordt op het circuit van Shanghai de Chinese Grand Prix verreden. Na een afwezigheid van vijf jaar keert de race weer terug en dat zorgt voor de nodige vraagtekens. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft in ieder geval aan dat hij er enorm veel zin in heeft.

De Chinese Grand Prix werd voor het laatst verreden in 2019. In de afgelopen jaren ontbrak de race vanwege het coronavirus, maar nu is het evenement weer helemaal terug. De organisatie pakt direct uit, want er wordt een ook een sprintrace verreden in Shanghai. Dit kan voor spektakel gaan zorgen, want de baan is opnieuw geasfalteerd en de teams en coureurs krijgen slechts één training de tijd om data te verzamelen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat het een geweldig evenement gaat worden. De Oostenrijker heeft er heel erg veel zin in, maar in de preview van Mercedes geeft hij wel aan dat het een grote uitdaging gaat worden: "De veranderingen aan het format, waaronder een tweede parc fermé, zal een verbetering zijn voor het ritme van het weekend. Dat ene uurtje training zorgt ervoor dat je onder druk staat om de juiste keuzes te maken met imperfecte informatie. We kijken uit naar die test. De resultaten lieten het niet zien, maar in Japan hebben we solide progressie geboekt met de auto. We willen daar dit weekend verder op gaan bouwen."