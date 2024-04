Wolff kijkt niet naar lichtpuntjes: "Ben niet tevreden"

Het team van Mercedes is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De resultaten vallen flink tegen, en dat zorgt voor de nodige frustratie. Teambaas Toto Wolff baalt als een stekker en hij stelt dat Mercedes geen genoegen moet nemen met lichtpuntjes.

Mercedes gooide voor dit jaar het concept volledig om in de hoop om de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing. Niets is minder waar, want Mercedes lijkt zelfs een stapje achteruit te hebben gezet. Ze hebben een enorme achterstand op Red Bull en ook Ferrari, McLaren en Aston Martin zijn vaak sneller. In China zag Mercedes er goed uit in de sprintrace, maar in de kwalificatie en de race zakten ze volledig door het ijs.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is op zijn zachtst gezegd niet blij met de huidige resultaten. De Oostenrijker wil snel verbetering zien, en hij neemt niet goed met kleine positieve stapjes. In China legde Wolff dat op zeer duidelijk wijze uit aan zijn landgenoten van Servus TV: "Ik ben totaal niet tevreden. Misschien was er een klein hoogtepunt met die tweede plaats in de sprintrace, maar de performance is er gewoon niet. We kunnen onszelf blijven vertellen dat er lichtpuntjes waren in het weekend, maar we moeten stappen zetten."