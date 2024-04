Wolff feliciteert Verstappen: "Niemand kan hem tegenhouden"

Max Verstappen schreef vandaag de Japanse Grand Prix met speels gemak op zijn naam. De Nederlandse wereldkampioen reed een ijzersterke race en hij lijkt haast onverslaanbaar te zijn. Toto Wolff stelt zelfs al dat niemand Verstappen meer tegen kan gaan houden.

Voorafgaand het seizoen had men bij het team van Mercedes goede hoop op een goed resultaat. Niets bleek minder waar te zijn en in Japan werd dit nog maar eens pijnlijk duidelijk. Max Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot kwamen als eerste en tweede over de streep, terwijl Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton slechts zevende en negende werden. Ze balen dan ook als een stekker bij de Duitse renstal.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zat na afloop van de Japanse Grand Prix in zak en as. De Oostenrijker maakt zich geen illusies en hij verwacht niet dat iemand Verstappen kan verslaan. Hij deelde deze mening met de internationale media: "Niemand kan Max dit jaar tegenhouden. Zijn auto is echt spectaculair goed en hij rijdt zelf ook spectaculair goed. Dit seizoen gaat het er verder eigenlijk alleen nog maar om wie de beste is van de rest van het veld. Red Bull ligt ver voor en dan pas komen de rest van de teams. Ook Mercedes zal moeten vechten voor die tweede plaats, dat is de realiteit."