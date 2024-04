Zware kritiek voor Wolff: "Keek hij naar een andere race?"

Het team van Mercedes is nog niet op de gewenste wijze aan het nieuwe seizoen gewonnen. Ook in Japan vielen de resultaten tegen, maar Toto Wolff zag toch nog wat pluspuntjes. Christian Danner vraagt zich af of Wolff naar een andere race heeft gekeken.

Na drie tegenvallende races wilde men bij Mercedes echt gaan scoren in Japan. Het gevoel na afloop van de vrije trainingen en de kwalificatie was goed, maar in de race ging het weer niet naar wens. George Russell en Lewis Hamilton kwamen slechts als zevende en negende over de streep. Dat was zeker niet het resultaat waar ze op hadden gehoopt, maar na afloop zocht teambaas Toto Wolff toch naar houvast.

Irritatie

De kritiek op Wolff en Mercedes is dan ook niet mals. Ook oud-coureur en huidig analist Christian Danner is zeer kritisch. Danner spreekt zich uit in het Servus TV-programma 'Sport und Talk aus dem Hangar 7': "Natuurlijk zijn we getuige van een grote ramp. Het gaat niet alleen om het feit dat Lewis Hamilton zich in allerlei bochten wringt, het gaat ook om het team. Ze hebben een teambaas die ook niet meer weet wat hij moet zeggen. Hij is geïrriteerd, maar hij zegt wel dat ze er goed uitzagen in Suzuka."

Wolff

Danner kan dan ook helemaal niets met de positieve woorden van Wolff. De oud-coureur begrijpt niet waar de Oostenrijkse teambaas dit soort dingen vandaan haalt en hij reageert zeer kritisch: "Toen ik hoorde wat Toto in Suzuka had gezegd, vroeg ik me af of hij naar een andere Grand Prix had gekeken. Je moet gewoon naar de realiteit kijken. Ferrari heeft stappen gezet en Mercedes is nu een soort Ferrari."