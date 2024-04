Horner lacht om Wolff: "Niet te veel naar hem luisteren"

Het team van Red Bull Racing is op een oppermachtige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is al van mening dat Max Verstappen niet meer in te halen is. Christian Horner lacht en hij stelt dat hij niet te veel naar Wolff wil luisteren.

Verstappen won afgelopen weekend in Japan zijn derde race van het seizoen. Hij heeft een flinke voorsprong op zijn concurrenten in het wereldkampioenschap en dat zorgt voor moedeloosheid bij andere teams. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde na de race in Japan al dat Verstappen niet meer in te halen is in het wereldkampioenschap. Bij Red Bull hebben ze daar niet echt een boodschap aan.

Red Bull-teambaas Christian Horner kan wel lachen om die woorden van Wolff. De Britse teambaas deelt een plaagstootje uit als de internationale media hem confronteert met Wolffs woorden: "Hij schrijft het jaar wel heel snel af! Er zijn nog twintig races te gaan, maar ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat ik niet te veel naar hem moet luisteren." Horner was in ieder geval blij met de race van Verstappen: "Het is fantastisch dat we terugslaan na de uitvalbeurt van Max in Australië. Na zo'n fantastische start van het seizoen is het ook belangrijk om snel terug te slaan. Ik denk dat we dat dit weekend nadrukkelijk hebben gedaan."