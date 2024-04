Hamilton chagrijnig: "Heb je geen betere vragen?"

Lewis Hamilton kende vandaag een teleurstellende Japanse Grand Prix. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam wel over de finish, maar dat was slechts op de negende plaats. Na afloop reageerde hij chagrijnig toen hij werd gevraagd naar zijn aanstaande overstap naar Ferrari.

Hamilton hoopte dit weekend echt te kunnen scoren in Japan. Na de vrije trainingen en de kwalificatie was hij positief en voelde hij zich goed in de auto. In de race had hij het echter weer zwaar en besloot hij zelf om zijn teamgenoot George Russell erlangs te laten. Hamilton baalde, want de negende plaats is vanzelfsprekend niet het resultaat waar hij op had gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen was enorm teleurgesteld.

Na afloop was hij dan ook niet het zonnetje in huis. Hij meldde zich bij de internationale media en daar werd hem gevraagd of hij een beetje jaloers is op Ferrari en of hij uitkijkt naar 2025. Na een weifelend antwoord had hij geen zin in de vervolgvraag: "Heb je geen betere vragen voor me?" Hamilton liep daarna weg en hij sprak zich balend uit bij Sky Sports: "Ik weet niet hoe een andere strategie zou zijn afgelopen, we hadden bijvoorbeeld ook op mediums aan de herstart kunnen beginnen. We hadden nog steeds twee hele slechte stints op de harde banden."