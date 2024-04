Villeneuve waarschuwt Hamilton: "Ferrari is heel chaotisch en politiek"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste periode als Mercedes-coureur. Na dit seizoen stapt hij over naar Ferrari, en daar wil hij gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Jacques Villeneuve waarschuwt Hamilton, want hij stelt dat werken bij Ferrari zeker niet makkelijk is.

Hamilton heeft zijn hele loopbaan samengewerkt met Mercedes. In zijn eerste jaren bij McLaren was Mercedes de motorleverancier, en sinds 2013 rijdt hij voor het fabrieksteam van Mercedes. Nu komt er dus toch een einde aan dat huwelijk en toen dat nieuws afgelopen winter bekend werd gemaakt, ging er een schok door de racewereld. Hamilton focust zich nu nog op Mercedes, maar het is overduidelijk dat hij de dagen aftelt, totdat hij plaats mag nemen in een Ferrari.

Jacques Villeneuve heeft veel begrip voor de aanstaande transfer van Hamilton, maar hij waarschuwt hem ook. De Canadese oud-coureur en enkelvoudig wereldkampioen stelt namelijk dat Ferrari geen gewoon team is. Villeneuve is er duidelijk over en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Lewis heeft zeven wereldtitels. Hij is de beste coureur ooit als je kijkt naar wat hij heeft bereikt. Hij stapt nu over naar het grootste team uit de geschiedenis met de grootste historie. Maar het is ook een heel chaotisch en politiek team. Het is een heel moeilijk team waarbij heel Italië binnen vijf seconden van je kan houden of je kan haten."