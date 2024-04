Wolff weegt opties af: "Fase van wederopbouw"

Het team van Mercedes is momenteel hard op zoek naar een coureur voor 2025. Door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton komt er een zitje vrij. Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt alle opties open en hij stelt dat men er vanuit verschillende perspectieven naar kan kijken.

Hamilton vertrekt na dit seizoen naar het team van Ferrari. Mercedes zit hierdoor zonder kopman voor 2025, en ze zijn hard op zoek naar een nieuwe coureur. Meerdere coureurs werden al in verband gebracht met het zitje naast George Russell. In de afgelopen dagen ging het echter veelvuldig over Carlos Sainz en de jonge, maar talentvolle Andrea Kimi Antonelli. Wolff heeft het vooral over de jonge Italiaan.

Wederopbouw

Toto Wolff heeft de knoop nog niet doorgehakt. De Oostenrijker weet dat er nog van alles kan gebeuren, maar hij filosofeert wel uitgebreid over het zitje. Ook bij Motorsport.com doet hij dat: "Ik denk dat je dit vanuit verschillende perspectieven kan bekijken. Ik denk dat we ons in een fase van wederopbouw bevinden. We werken nu drie jaar met deze regels, en we hebben de dingen anders aangepakt dan in het verleden. Dat hebben we gedaan zonder dat we de zaken waarin we geloven overboord hebben gegooid."

Keuzes

Wolff zou het dan ook niet raar vinden als hij een jonge coureur de kans zou geven. De Oostenrijker ziet verschillende mogelijkheden: "Het kan betekenen dat we een jonge coureur in de auto zetten. We geven hem dan een kans zonder de druk van het vechten voor zeges. Maar we kunnen ook een ervaren coureur in de auto zetten. Hij kan ons meteen helpen bij het verbeteren van onze prestaties."