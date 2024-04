Wolff zoekt naar verklaring van rampzalige kwalificatie

Het team van Mercedes kende geen goede kwalificatie in China. George Russell noteerde de achtste tijd en Lewis Hamilton kwam niet veel verder dan de achttiende tijd. Teambaas Toto Wolff verklaart na afloop waarom Hamilton zo'n tegenvallende kwalificatie kende.

Hamilton begon goed aan de zaterdag in Shanghai. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vocht in de sprintrace mee om de zege, maar hij moest uiteindelijk Max Verstappen voor zich dulden. Hamilton reed een goede sprintrace en hij leek zijn goede vorm weer te hebben teruggevonden. In de kwalificatie zakte alles echter in en de achttiende tijd was dan ook een enorme domper voor Hamilton en Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt vanzelfsprekend van het resultaat van Hamilton. Wolff wijst in het persbericht van Mercedes naar de pace van Hamilton in de sprintrace: "Daarom besloten we een aantal grote veranderingen door te voeren tussen de sprint en de kwalificatie. We wilden de performance van onze auto in de langzame delen verbeteren. De coureurs kozen ervoor om voor verschillende richtingen te kiezen om ons leerproces te ondersteunen. Maar goed, dat werkte overduidelijk niet voor ons tijdens de enkele rondes. Lewis had met gemak Q2 gehaald als hij zich niet had verremd in bocht veertien, dat kostte hem meer dan een halve seconde."