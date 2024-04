Russell baalt: "Willen vechten voor de zeges en de titels"

Het team van Mercedes kende geen sterke kwalificatie in China. De Duitse renstal zag Lewis Hamilton afvallen in het eerste kwalificatiegedeelte, terwijl George Russell genoegen moest nemen met de achtste tijd. Volgens Russell zal er misschien wel meer in, maar dat lukte niet.

Het team van Mercedes kwam nog redelijk goed voor de dag in de sprintrace van zaterdagochtend. Hamilton eindigde daar op het podium, terwijl Russell zich door het middenveld heen moest worstelen. In de kwalificatie waren de rollen omgedraaid, en kwam Lewis Hamilton niet verder dan de achttiende tijd. Russell noteerde daar de achtste tijd, en dat was ook niet het gewenste resultaat.

Veranderingen

Na afloop van de kwalificatie stelde Hamilton dat hij en Russell allebei een andere kant op waren gegaan met de set-up. Na afloop nuanceerde Russell dit in gesprek met de internationale media: "We hadden redelijk vergelijkbare set-ups. We gingen allebei dezelfde richting op, maar er was wel een klein verschil. We gingen echt dezelfde richting op, maar we hebben allebei grote veranderingen aangebracht naar aanleiding van de sprintrace. Als we alles hadden geoptimaliseerd dit weekend, hadden we ons misschien als derde, vierde of vijfde kunnen kwalificeren."

Wereldtitels

Een plekje in de top vijf zou al heel goed zijn voor Mercedes, maar Russell ziet dat anders. De Britse coureur droomt van veel betere resultaten en hij maakt daar dan ook helemaal geen geheim van na afloop van de kwalificatie: "We willen vechten voor de zeges en de wereldtitels, hopelijk kunnen we dat volgend jaar al gaan doen. Soms moet je dingen op de korte termijn opofferen om voor laten stappen te zetten. We proberen nog steeds het juiste ontwikkelingspad te vinden."