Hamilton wil realistische film: "Geef aan wat bullshit is"

Lewis Hamilton is op de achtergrond nog steeds betrokken bij de nieuwe Formule 1-film. Vorig jaar werden de eerste beelden van de film geschoten tijdens het Britse raceweekend. Hamilton stelt nu dat hij ervoor zorgt dat alles in de film er zo realistisch mogelijk uitziet.

Het filmproject zorgde voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. Hollywoodster Brad Pitt speelt de hoofdrol en de Formule 1 verleent alle medewerking aan het project. In Silverstone stond de filmploeg vorig jaar als een soort elfde team op de grid. Pitt en zijn collega Damson Idris waren aanwezig bij het volkslied en tussen de sessies door reden ze zelf in aangepaste Formule 2-wagens. Door stakingen in Hollywood lagen de werkzaamheden maanden stil.

Hamilton is als producer betrokken bij de film. Hij benadrukt dat het project nog in leven is en dat er hard wordt gewerkt. In een interview met GQ Mazagine legt hij uit dat hij zeer streng is: "Ik zei tegen ze dat de film zo authentiek mogelijk moet zijn. We hebben twee verschillende groepen fans. We hebben de originele fans, die zijn opgegroeid met het Grand Prix-muziekje en die races keken met hun familie, en we hebben de nieuwe generatie die van Netflix is gekomen. Het is mijn job om aan te geven wat bullshit is. Ik zeg wat niet kan gebeuren en hoe het wel kan. Ik geef ze advies over racen en wat wel of niet kan."