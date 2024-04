Hamilton klaar met kritiek op transfer: "Ze blijven shit uitkramen"

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. Hij stapt na dit jaar over naar het team van Ferrari en in de afgelopen weken werden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij die transfer. Hamilton heeft geen zin om zijn keuze te rechtvaardigen.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij na elf jaar het team van Mercedes gaat verlaten. Hij stapt na dit jaar over naar Ferrari, waar hij de opvolger wordt van Carlos Sainz. Hamilton is dit jaar op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen, terwijl Sainz bezig is met het sterkste seizoen uit zijn loopbaan. Dit zorgt voor twijfels bij fans en analisten, want is het wel verstandig van Ferrari dat ze Sainz gaan vervangen?

Twijfel

Hamilton zit in ieder geval niet te wachten op dit soort vragen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was er in China nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik heb niet echt het gevoel dat ik mijn beslissing moet rechtvaardigen. Ik weet dat het goed is voor me. Dat is niet veranderd sinds het moment dat ik de beslissing heb genomen. Er is geen moment geweest zonder het in twijfel te trekken. Ik laat me niet beïnvloeden door meningen van anderen."

Shit

Hamilton heeft geen zin om te luisteren naar de kritiek op zijn veelbesproken Ferrari-transfer. Hij ergert zich eraan en hij wil zich vooral focussen op de zaken op de baan. Hij is er dan ook helemaal klaar mee en hij is daar zeer duidelijk in: "Zelfs vandaag de dag zijn er mensen die shit blijven uitkramen en dat zal de rest van het jaar zo blijven. Je kunt alleen zelf weten wat goed voor je is en het zal een spannende tijd voor me worden."