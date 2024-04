Hamilton lacht weer: "Team heeft geweldig werk geleverd"

Voor het eerst dit jaar was Lewis Hamilton in de kwalificatie sneller dan zijn teamgenoot George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde slechts de zevende tijd, maar daar was hij toch tevreden mee. Hij voelde zich goed in de auto en hij zag verbeterpunten.

Hamilton beleeft nog geen geweldig jaar in de Formule 1. De Brit stapt na dit jaar over naar Ferrari, maar nu wil hij nog schitteren voor Mercedes. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië lukte hem dat niet. In Japan klinkt Hamilton al een stuk positiever. De zevende tijd is niet helemaal waar hij van droomt, maar gezien de onderlinge verschillen had hij na afloop toch een glimlach op zijn gezicht.

Hamilton was voor het eerst in 2024 sneller dan George Russell in de kwalificatie. Na afloop van de sessie meldde Hamilton zich dan ook enigszins opgewekt voor de camera van Sky Sports: "Ik heb alles gegeven. Het team heeft afgelopen week geweldig werk geleverd door de set-up aan te passen. Dit is de eerste keer dat ik geen gekke capriolen hoef uit te halen met de set-up. Ik hoef geen dingen meer uit te testen, dus het is allemaal weer wat normaler. Ik denk dat we de auto in een veel beter window hebben gekregen dus het is fijner om hem te besturen. De andere jongens zijn alleen een beetje sneller."