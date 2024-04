Dankbare Hamilton blij met P2: "Beste resultaat in een lange tijd"

Lewis Hamilton mocht vandaag eventjes dromen van een zege in de sprintrace. De Britse zevenvoudig wereldkampioen greep de leiding bij de start, maar al snel moest hij Max Verstappen er alweer voorbij laten. Hamilton was na afloop heel erg blij met zijn tweede plaats.

Hamilton reed een sterke sprintrace op het circuit van Shanghai. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam goed weg, gaf Lando Norris weinig ruimte, en reed daarna een klein beetje weg bij zijn concurrenten. De jagende Max Verstappen was echter een maatje te groot voor Hamilton, waardoor hij de zege moest opgeven. Verstappen reed weg, maar de tweede plaats was zeker geen slecht resultaat voor Hamilton.

Na afloop was hij dan ook een tevreden man. Met veel enthousiasme groette hij de aanwezige Chinese fans, en daarna sprak hij zich uit voor de microfoon van interviewster van dienst Jessica Hawkins: "Dit is het beste resultaat dat ik in lange tijd heb behaald! Dus ik ben daar vanzelfsprekend heel erg blij mee en ik ben heel erg dankbaar. We konden vandaag gewoonweg niet vechten met de Red Bulls, maar we hebben een grote stap gezet en dit is een geweldige verbetering. Ik denk wel dat de regen van gisteren ons goed heeft geholpen."