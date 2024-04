Russell luidt de noodklok: "Terug naar de basis"

Het team van Mercedes is op een zeer wisselvallige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Dit zorgt voor onvrede bij het team, ook George Russell is niet happy. De Britse coureur stelt dat het team terug moet naar de basis en dat ze meer downforce moeten vinden.

Na twee tegenvallende seizoenen wilde Mercedes dit jaar weer echt mee gaan strijden om de prijzen. Dit plannetje mislukte volledig, want na vijf races blijkt Mercedes zelfs stapjes achteruit te hebben gezet. In China werd pijnlijk duidelijk dat het nog niet goed gaat met het team. In de sprintrace oogde Lewis Hamilton nog sterk, maar in de kwalificatie werd hij slechts achttiende. George Russell kwam in de race als zesde over de streep, maar daar was hij niet tevreden mee.

Russell vindt dat Mercedes op meerdere gebieden nog stappen kan gaan zetten. De Brit stelt dat zijn team op zoek moet gaan naar een andere manier om de auto's af te stellen. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Er is geen silver bullet. Het enige waar we mee bezig moeten zijn, is meer downforce genereren. We moeten terug naar de basis. We kunnen de downforce vinden door middel van CFD en de windtunnel. Soms kan het zo simpel zijn. We hebben door dat we meer downforce nodig hebben. We hebben in de afgelopen jaren zo vaak het concept en onze filosofie veranderd. Persoonlijk denk ik niet dat het uitmaakt wel concept je gebruikt, je moet meer downforce krijgen."