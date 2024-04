Prost begrijpt Hamilton: "Is het een goede zet?"

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt na dit jaar een veelbesproken overstap naar Ferrari. Alain Prost begrijpt Hamiltons keuze, maar hij vraagt zich af of het de juiste keuze is.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes, maar toch gaat hij de renstal verlaten. De Brit wil nu nog niet denken aan zijn aanstaande overstap en hij wil vooral nog eventjes gaan schitteren bij Mercedes. Dat lukt vooralsnog nog niet, want de prestaties van Mercedes vallen enorm tegen. Hamilton steekt niet onder stoelen of banken dat hij daar enorm van baalt, maar hij wil niet gaan kijken naar zijn toekomst.

Begrip

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost snapt de keuze van Hamilton. De Franse racelegende kan zich er wel in vinden en hij deelt zijn mening over de situatie in een interview met Sports Illustrated: "Ik kan zijn beslissing wel begrijpen. Ze hebben twee jaar lang geen race gewonnen en ze worstelen om weer naar voren te komen. Op zijn leeftijd vraagt hij zich af waarom hij niet iets anders zou proberen. Ik weet niet of hij de mogelijkheid had om naar Red Bull te gaan, maar met Max niet in ieder geval. Dan kun je naar Ferrari gaan, vooral met de regels van 2026. Dan heb je alleen 2025, zodat je aan de auto kan wennen. Na 2026 zal hij 42 of 43 jaar oud zijn, dan wordt het een ander verhaal."

Goede zet?

De aanstaande transfer van Hamilton zorgt voor veel verbazing en applaus. Prost stelt zichzelf echter een andere vraag in deze situatie: "De vraag is, is dit een goede zet? Of het een goede keuze zal zijn? Die vraag kan je ook aan Ferrari stellen. Het is goed voor de sport omdat iedereen zal gaan kijken. Je zou nu een beeld kunnen hebben van hoe het eruit gaat zien, maar dan is hij een jaar ouder, en gaat hij zijn motivatie nog terugvinden bij Ferrari?"