Verstappen lacht: "Toto zegt allemaal aardige dingen!"

Max Verstappen was oppermachtig in de Japanse Grand Prix. Op het circuit van Suzuka won hij de race met een grote voorsprong op de rest van het veld. Toto Wolff denkt dat niemand Verstappen gaat bijhalen dit seizoen. De Nederlandse coureur kan zelf wel lachen om de woorden van Wolff.

Verstappen heeft tot nu toe drie van de vier Grands Prix in 2024 gewonnen. Twee weken geleden viel hij uit in Australië, maar verder kwam hij elk weekend als winnaar over de streep. Bij de concurrentie maakt men zich een beetje zorgen, want Verstappen lijkt weer eens in topvorm te verkeren. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich dus de nodige zorgen over de rest van het seizoen.

Verstappen was na afloop van de race vooral blij met zijn mooie zege. De Nederlander werd op de persconferentie voor de top drie geconfronteerd met de woorden van Wolff: "Toto zegt de laatste tijd allemaal aardig dingen over mij! Maar ik heb geen idee, het seizoen duurt nog heel lang. Ik wil er niet te veel over nadenken. Ik benader het race voor race. Ik weet dat er circuits aankomen die ons misschien niet helemaal goed liggen. Maar als we naar circuits gaan die ons goed liggen, dan moeten we daar ons voordeel uit halen en zoveel mogelijk punten pakken. Op die andere circuits moeten we dat ook proberen, maar andere teams kunnen daar misschien ook winnen."