Hamilton 'manifesteerde' overstap naar Ferrari

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari gaat rijden. Het is een schokkende transfer die maar weinig mensen zagen aankomen. Hamilton stelt dat hij deze overstap voelde aankomen, hij zegt zelf dat hij het manifesteerde.

Hamilton verlengde eind 2023 zijn contract bij Mercedes, maar hij heeft er dus toch voor gekozen om het team te gaan verlaten. Afgelopen winter maakte Ferrari bekend dat Hamilton vanaf 2025 voor hen gaat rijden en dat hij de vervanger wordt van Carlos Sainz. Hamilton rijdt dit jaar nog voor Mercedes en hij heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zich nu nog volledig wil focussen de Duitse renstal.

Hamilton gaat met zijn overstap naar Ferrari een jeugddroom vervullen. Hij stelt zelf dat hij de overstap altijd al voelde aankomen en hij spreekt zich uit in een interview met GQ Magazine: "In alle eerlijkheid, ik manifesteer alles wat ik wil. Ik doe dat elk jaar. Denk aan werken met Tommy Hilfiger en het winnen van wereldkampioenschappen of het verbreken van records. Ik doe dat ook met andere plannen voor de toekomst. Ik denk dat ik de overstap naar Ferrari onbewust gemanifesteerd heb, al van jongs af aan. Dit was altijd al iets wat ik voor me zag."