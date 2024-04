Wolff baalt en vestigt hoop op Miami-updates

Het team van Mercedes kende weer een rampzalig weekend in China. In de sprintrace zag het er nog goed uit, maar in de kwalificatie en de race van vandaag ging het niet naar wens. Teambaas Toto Wolff heeft zijn hoop nu gevestigd op de updates voor Miami.

Lewis Hamilton kende gisteren een rampzalige kwalificatie waarin hij slechts de achttiende tijd noteerde. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist zich nog naar een negende positie te vechten, maar daar was hij niet helemaal tevreden mee. Zijn teamgenoot George Russell kwam als zesde over de streep, maar ook dat zorgde niet voor grote tevredenheid bij hem en het team van Mercedes.

Teambaas Toto Wolff was na afloop van de race geen feestnummer. De Oostenrijker baalde en aan Sky Sports liet hij weten dat hij niet tevreden was: "We kwamen pace te kort. We kunnen zien dat er fouten op de auto zitten. We wilden iets agressiefs met de auto proberen, om te kijken of we iets anders met de auto konden doen. Je zag vandaag dat Lewis die taak op zich nam en misschien was dit gewoon een stapje te ver." Volgens Wolff zien de updates voor Miami er in ieder geval wel goed uit: "Laten we het eens gaan afwachten. Hopelijk helpt het ons een beetje."