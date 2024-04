Zware kritiek voor Wolff: "Mercedes is een rotzooitje"

Het team van Mercedes is op een zeer tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal kan niet vechten met Red Bull Racing en Ferrari, en dat is een flinke teleurstelling. Ralf Schumacher is ook zeer kritisch op teambaas Toto Wolff.

Mercedes wilde dit jaar echt de strijd aangaan met concurrenten Red Bull en Ferrari. Ze hebben het concept volledig aangepast, maar dat brengt ze nog geen nieuwe successen. De achterstand op Red Bull lijkt groter te zijn dan ooit, en dat zorgt voor enorm veel frustratie. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan dat hij heel eerlijk naar iedereen keek en dus ook naar zichzelf. De kans is echter klein dat hij snel gaat vertrekken.

Ergste wat kan gebeuren

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op de prestaties van Mercedes en Wolff. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is hij duidelijk: "Ik zou zeggen dat de situatie van Toto enorm lastig is. Hij is niet gewend aan verliezen. Dat is logisch, want hij is altijd succesvol geweest en hij heeft altijd iedereen verslagen. Dit is een compleet nieuwe situatie voor hem. Zelfs zijn klantenteams, vooral McLaren, verslaan hem. Dat is het ergste wat kan gebeuren."

Hamilton

Schumacher ziet dat deze situatie ook voor problemen voor de lange termijn kan zorgen. Hij wijst naar de aanstaande transfer van Lewis Hamilton: "Toto's nummer één coureur gaat vertrekken, omdat hij niet langer geloof heeft in he team. Dat is een groot probleem voor hem. Hij moet nu de aanval gaan openen om ervoor te zorgen dat zijn team aantrekkelijk blijft en dat de goede coureurs kunnen komen. Mercedes is momenteel een rotzooitje. Je ziet dat ook aan Toto's reacties in de media. Ik waardeer hem, ik ben dol op hem, maar het is rampzalig wat ze nu doen."