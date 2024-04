Hamilton op leuke race vanaf achttiende plek

Lewis Hamilton kende vandaag een tegenvallende kwalificatie in Shanghai. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam niet veel verder dan de achttiende plaats. Het was een flinke teleurstelling voor Hamilton, maar hij wil wel zijn best gaan doen om een beetje lol te maken.

Hamilton heeft het zwaar in het huidige seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug, maar op zaterdagochtend leek het eindelijk de goede kant op te gaan. In de sprintrace greep hij in de eerste bocht de koppositie, maar deze moest hij daarna weer afstaan aan Max Verstappen. Hamilton was desalniettemin enorm tevreden met de tweede plaats. Zijn kwalificatie zorgde dan weer voor teleurstelling.

Hamilton verremde zich tijdens de slotfase van het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hierdoor verloor hij veel tijd en dat resulteerde dan weer in een enorm teleurstellende achttiende tijd. Direct na afloop van de sessie haalde Hamilton zijn schouder op, maar in gesprek met de BBC klinkt Hamilton alweer iets strijdbaarder: "In die bocht hadden we de wind in de rug, maar het leek erop dat ik elke keer iets had met de remmen daar. De auto bevindt zich echt op het scherpst van de snede, maar ik ga wel mijn best doen om vanaf deze startpositie een beetje lol te hebben."