Mercedes deelt beelden van eerste F1-test Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste meters in een Formule 1-wagen gemaakt. Het jonge Mercedes-talent zal dit jaar een uitgebreid testprogramma gaan afwerken en vandaag kwam hij voor het eerst in actie op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.

Antonelli rijdt dit jaar in de Formule 2 voor het team van Prema en hij geldt als één van de grootste talenten van het moment. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al laten doorschemeren dat Antonelli kans maakt op een zitje bij het Duitse topteam in 2025. Maar de Italiaan had tot vandaag nog geen meters gemaakt in een Formule 1-wagen. Daar kwam nu dus verandering is, want in de W12 uit 2021 maakte hij vandaag veel meters. Mercedes deelde de beelden van de test van de sociale media. Antonelli zou eigenlijk gisteren ook meters maken, maar toen werd de testdag ruw verstoord door sneeuw.