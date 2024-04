Rosberg vindt Leclerc en Hamilton van hetzelfde niveau

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. Na dit jaar stapt hij over naar Ferrari en de verwachtingen zijn hoog. Ook Nico Rosberg heeft er veel zin in, hij is van mening dat Hamilton op hetzelfde niveau staat als zijn aanstaande teamgenoot Charles Leclerc.

Afgelopen winter maakte Ferrari het schokkende nieuws van de Hamilton-transfer bekend. Het kwam voor velen uit de lucht vallen, maar Hamilton gaf wel direct aan dat hij zich nu nog blijft focussen op Mercedes. Pijnlijk genoeg beleeft de Britse zevenvoudig wereldkampioen één van de slechtste seizoenstarts uit zijn hele loopbaan. De Mercedes is een lastige auto, en Hamilton is er overduidelijk mee aan het worstelen.

Nico Rosberg heeft veel zin in de aanstaande overstap van Hamilton. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen laat aan Sky Sports weten dat hij uitkijkt naar de strijd tussen Hamilton en zijn aanstaande teamgenoot Charles Leclerc: "We kijken allemaal uit naar die dynamiek. Charles lijkt niet iemand te zijn die het conflict opzoekt met zijn teamgenoot, dus dat maakt het simpeler. Dat zal dus niet heel spicy zijn. Charles is daarnaast misschien wel de tweede coureur qua kwalificeren achter Max Verstappen. Je kunt dus wel zeggen dat het een zware strijd gaat worden. Ik denk dat ze van een vergelijkbaar niveau zijn, dus het wordt leuk om naar te kijken."