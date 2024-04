Chandhok wijst naar Wolff: "Gefrustreerde man"

Het team van Mercedes is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De prestaties vallen tegen en de achterstand op Red Bull Racing is groot. Karun Chandhok ziet Mercedes worstelen en hij ziet ook heel veel frustratie ontstaan bij Toto Wolff.

Na twee tegenvallende jaren wilde Mercedes dit seizoen echt gaan toeslaan in de Formule 1. Alles moest daarvoor wijken en ze gooiden zelfs het hele concept om. Vol goede moed begonnen ze aan het nieuwe seizoen, maar als snel werd duidelijk dat Red Bull te snel was. Niet alleen de Oostenrijkse renstal presteert beter dan Mercedes, ook Ferrari, McLaren en Aston Martin lijken het team te hebben ingehaald.

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok ziet dat dit voor veel chagrijn zorgt bij Mercedes. Chandhok wijst in de podcast van Sky Sports naar een interview met teambaas Toto Wolff: "Ik denk dat hij een gefrustreerde man is. De beste Mercedes kwam in Japan 45 seconden na de winnaar over de streep. Als we de Red Bulls buiten beschouwing laten, dan lagen ze nog steeds 25 seconden achter de beste auto die geen Red Bull was. Dat is een enorm verschil in een race. Ik heb naar de cijfers gekeken, en ze verloren in de eerste stint elf seconden vergeleken met van Sainz. Daarna verloren ze nog steeds 0,6 seconden per rondje. Dat is iets beter, maar het scheelt niet veel. Ik denk dat we een gefrustreerde man zagen."