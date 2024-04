Hamilton zwaar teleurgesteld: "Nog nooit zoveel onderstuur gehad"

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend wederom een teleurstellende Grand Prix. In China kende hij een rampzalige kwalificatie en kwam hij in de race als negende over de streep. Na afloop stelde hij dat hij nog nooit zoveel onderstuur heeft gehad.

Hamilton begon nog vol goede moed aan het raceweekend op het circuit van Shanghai. In de Sprint Kwalificatie en de sprintrace vocht hij nog mee om de topposities, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hamilton kwam niet veel verder dan de achttiende tijd en dat betekende dat hij een inhaalrace moest gaan rijden. Dat lukte uiteindelijk, want hij kwam op de negende plaats over de streep.

Hamilton was hier vanzelfsprekend niet zo blij mee. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zat in zak en as toen hij zich na afloop van de race uitsprak tegenover Motorsport.com: "Ik dacht dat ik misschien iemand had geraakt bij de start, want ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel onderstuur gehad. Ik stuurde in de langzame bochten in en wachtte, en wachtte en wachtte. Ik dacht dus dat er iets kapot was omdat ik op een gegeven moment overal onderdelen zag rondvliegen, maar het lag uiteindelijk gewoon aan de afstelling die ik had gekozen. Met een betere beslissing hadden we rond George kunnen zitten, maar we moeten gewoon blijven strijden."