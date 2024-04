'Sainz nadrukkelijk in beeld bij Mercedes'

Carlos Sainz is nog altijd hard op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. De Spaanse coureur krijgt geen contractverlenging bij Ferrari, maar hij verkeert in een uitstekende vorm. Hij wordt nu in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.

Het team van Mercedes heeft voor 2025 nog een plekje over. Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij de Duitse renstal en hij gaat rijden voor het team van Ferrari. Hierdoor zit Sainz zonder contract en hij moet zich laten zien. Hij is goed aan het seizoen begonnen en hij stond meerdere keren op het podium en hij wist de Australische Grand Prix te winnen. Het kan hem helpen in zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou het team van Mercedes hun zinnen hebben gezet op Sainz. Het medium meldt dat Mercedes is uitgekomen bij Sainz en dat ze hem willen vastleggen. Er zou dus een soort 'uitwisseling' kunnen plaatsvinden waarbij Hamilton en Sainz van werkgever wisselen. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde in de afgelopen weken interesse in Max Verstappen, maar volgens La Gazzetta dello Sport was dit niets meer dan een soort marktsuggestie. Ook Andrea Kimi Antonelli zou dan weer niet naar Mercedes gaan, hij zou bij een klantenteam zoals Williams kunnen worden gestald.