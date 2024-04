Antonelli na F1-debuut: ''Ik heb van elke seconde genoten''

Formule 2-coureur en Mercedes-pupil Andrea Kimi Antonelli debuteerde deze week in een Formule 1-bolide van Mercedes. De Italiaan uit Bologna reed in de W12 waarmee de Duitse autofabrikant constructeurskampioen werd in 2021. Antonelli staat te boek als een groot talent en Mercedes wil hem klaarstomen voor een F1-carriére in de toekomst.

Na afloop was de 17-jarige Italiaan in de wolken over het rijden van een F1-wagen. ''Het was een ongelooflijke ervaring”, zei Antonelli tegenover internationale media over zijn eerste meters in de Mercedes. ''Ik heb van elke seconde genoten.''

De Mercedes-junior werkte een tweedaagse F1-test-programma af op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het circuit in Spielberg dat hij goed kent uit zijn F4 -en FRECA-periode. Toch kreeg de Italiaan te maken met een onverwachte 'tegenstander' die tijdelijk roet in het eten gooide. ''De eerste dag verliep niet zoals gepland, er viel helaas wat sneeuw waardoor we niet echt konden rijden'', vervolgde Antonelli. ''Maar de tweede dag was droog en ik heb behoorlijk wat ronden gereden en het was echt heel leuk.'' In totaal reed hij ongeveer 500 kilometer.



Antonelli stapte niet zonder enige ervaring in. De nodige voorbereidingen werden gedaan om deze dagen goed door te komen. De Mercedes-junior zei hierover: ''We hebben wat simulatiewerk gedaan en een aantal belangrijke zaken doorgenomen voor de dag. Dat was erg handig, want toen ik eenmaal op de baan was, wist ik wat het team me op de radio vertelde.''

Antonelli is sinds zijn kartperiode verbonden aan Mercedes sinds 2019 en spreekt logischerwijs zijn waardering uit voor deze bijzondere testdagen die het team uit Brackley heeft georganiseerd. ''Ik wil het hele team bedanken voor al hun harde werk en ik ben opgewonden voor wat gaat komen.''

Er zullen meer F1-tests volgen. Waar en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Volgende week concentreert Antonelli zich weer op de Formule 2. Dan zijn er in-season-tests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerstvolgende wedstrijd in de opstapklasse is in het weekend van 17 mei in Imola.