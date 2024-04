Wolff maakt zich niet druk om bizarre situatie rondom Norris-tijd

Heel eventjes leek het er op dat Lewis Hamilton de sprintpole had gepakt in het kletsnatte Shanghai. Op het allerlaatste moment kreeg Lando Norris echter zijn snelste ronde terug, waardoor de McLaren-coureur de sprintpole greep. Toto Wolff wil zich er niet te druk over maken.

Het laatste gedeelte van de sprintkwalificatie in China was een ouderwetse loterij. De baan was spiegelglad en de coureurs zochten allemaal naar grip. Her en der schoven er coureurs van de baan, en iedereen maakte kans op de snelste tijd. Lewis Hamilton reed een foutloos rondje en hij leek de sprintpole te pakken. De wedstrijdleiding besloot echter om Norris zijn tijd terug te geven, de McLaren-coureur was even daarvoor zeer wijd en door het grind gegaan.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop tevreden met de tweede tijd van Hamilton. Direct na de sprintkwalificatie stond hij Sky Sports te woord over de bijzondere situatie met Norris: "Ik heb de details nog niet gezien, ik zag alleen dat er stond dat hij met vier wielen van de baan was geweest. Maar eerlijk gezegd was hij langzamer, dus hij zou hoe dan ook sneller zijn gegaan daarna." Wolff is vooral trots op zijn team: "Dit laat zien dat het draait om het prepareren van de banden. We hadden het goed voor elkaar in de laatste run. De banden bevonden zich in de sweet spot, in combinatie met de stuurmanskunsten van Lewis zorgde dat voor de tijd."