Forse kritiek voor Hamilton: "Een fout is een fout"

Lewis Hamilton kende in China een enorm tegenvallend raceweekend. De kwalificatie was het absolute dieptepunt van het weekend, want Hamilton noteerde slechts de achttiende tijd. Hamilton verremde zich waardoor hij veel tijd verloor, en dat levert hem de nodige kritiek van Christian Danner op.

Hamilton worstelt al het hele seizoen met zijn Mercedes-bolide. De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelt zich niet goed en hij lijkt de dagen af te tellen voordat hij kan overstappen naar Ferrari. In China kwam hij nog goed voor de dag in de sprintrace, maar zijn kwalificatie verliep rampzalig. Na een remfout in de hairpin kon hij niet veel meer uitrichten en viel hij af in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Verremmen

Hamilton vertelde na afloop dat veranderingen aan de set-up en de rugwind ervoor zorgde dat hij de bocht niet kon halen. Oud-coureur Christian Danner is daar kritisch op in gesprek met Motorsport-Magazin: "Het is normaal dat je je verremt in de hairpin in Shanghai. Zoiets is mij ook wel een keer overkomen. Maar als je dit doet in de kwalificatie, dan heeft het enorme gevolgen. Er gebeurde daar ook helemaal niets anders."

Data

Danner vindt eigenlijk dat Hamilton helemaal niet naar een excuus moet zoeken. De Duitse oud-coureur is van mening dat dit een soort smoesje is: "Vandaag de dag kan een coureur alle informatie die hij nodig heeft ontvangen, dan hebben we het zelfs over data van de wind. Dat je te laat remt heeft dan te maken met gevoel. Ik denk niet dat je de wind dan als excuses kan gebruiken. Als coureur moet je ervoor zorgen dat je hiermee om kan gaan. Het feit dat je beter wind van voren kan hebben dan van achteren, is een natuurkundige wet die nooit anders is geweest op deze planeet. Een coureur van zijn kaliber zou hiermee moeten dealen. Een fout is een fout."