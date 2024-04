"Ecclestone sluit Mercedes-stap Verstappen uit".

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. Deze roddels kwamen de wereld in na de onrust binnen Red Bull Racing. Volgens Bernie Ecclestone gaat dit echter niet gebeuren.

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal onrustige maanden achter de rug. Na het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, werden er veel roddels de wereld in geslingerd. Horner werd vrijgesproken, maar de rust keerde niet terug. In de weken daarna gingen er zelfs geruchten rond over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Toto Wolff liet in ieder geval doorschemeren dat hij de komst van Verstappen wel zag zitten.

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone klopt er helemaal niets van alle geruchten. De Brit heeft vaak contact met Horner en aan de Daily Mail laat hij weten wat hij heeft gehoord over Verstappen en Mercedes: "Ik hoor dat Toto Wolff er vertrouwen in heeft dat hij Verstappen volgend jaar een Mercedes-contract kan geven. Maar om eerlijk te zijn betwijfel ik dat. Mensen dicht bij het vuur zeggen dat er geen kans is. We zullen het zien, maar er is een gevoel dat het ergste van de Red Bull-saga aan het afnemen is. Maar goede resultaten werken als een soort balsem van onschatbare waarde."