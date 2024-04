"Ziet Alonso overstap naar Mercedes zitten? "Niet zo aantrekkelijk"

Het team van Mercedes heeft nog geen knoop doorgehakt over de invulling van het vrije stoeltje voor 2025. Fernando Alonso werd eerder al in verband gebracht met het zitje, maar het is nog maar de vraag of Toto Wolff hem kan bellen. Alonso grapt namelijk dat zijn huidige werkgever sneller is dan Mercedes.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin. Het is geen geheim dat de Britse renstal hem graag wil behouden, maar de Spanjaard twijfelt over zijn toekomst. Hij kan overstappen naar een ander team, maar hij kan er ook voor kiezen om zijn helm aan de wilgen te hangen. Alonso heeft meerdere keren aangegeven dat die laatste optie ook tot de mogelijkheden behoort.

Toekomst

In Japan reed hij afgelopen weekend in ieder geval een goede race. Hij kwam als zesde over de streep en hij voelde zich heel goed in zijn Aston Martin. Hij wordt door Sky Sports gevraagd of deze race hem helpt bij het maken van zijn keuze: "Ik hink een beetje op twee gedachten. Ik heb genoten vandaag en dat is ook een geweldige reden om door te gaan. Wat betreft mijn eigen rijden, was dit één van mijn beste weekenden ooit, maar tegelijkertijd kwam ik 44 seconden na de winnaar over de streep. Dat is dan weer iets minder aanlokkelijk."

Mercedes

Alonso weet dat er vooralsnog zitjes vrij zijn bij Red Bull Racing en Mercedes voor 2025. Zijn naam valt vooral bij het team van Mercedes, maar het is nog maar de vraag of teambaas Toto Wolff wel een poging kan gaan wagen bij Mercedes. Als hij wordt gevraagd of hij een stap naar een sneller team ziet zitten, reageert Alonso grappend: "Dat is een goede vraag! Mercedes staat momenteel achter ons, dus dat voelt niet zo aantrekkelijk!"