Hamilton kampte met problemen in Japan

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een teleurstellende race in Japan. Vooral de prestaties van Lewis Hamilton vielen tegen, de zevenvoudig wereldkampioen kwam als negende over de streep. Volgens Andrew Shovlin had Hamilton ook nog problemen met zijn auto.

Hamilton begon met een goed gevoel aan het raceweekend op het circuit van Suzuka. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaf na de trainingen aan dat hij zich voor het eerst dit seizoen echt goed voelde in de Mercedes-bolide. De kwalificatie verliep echter niet helemaal naar wens, maar Hamilton had goede hoop. In de race ging het echter niet goed en kwam hij op de tegenvallende negende plaats over de streep.

Voorvleugel

Het team van Mercedes staat volledig achter Hamilton. Volgens Trackside Engineering Director Andrew Shovlin had Hamilton wat schade opgelopen aan de zijkant van zijn voorvleugel. In de debrief van Mercedes op YouTube legt Shovlin het uit: "Er ging wat downforce verloren waardoor de wagen wat meer onderstuur had. De baan was ook nog eens enorm heet, waardoor we op de grid ook nog eens de voorvleugel hadden aangepast. Maar de schade zorgde voor problemen tijdens de eerste stint."

Pitstop

Volgens Shovlin konden de problemen pas worden opgelost op het moment dat Hamilton naar binnen kwam voor nieuwe banden. Het Mercedes-kopstuk legt het uit: "We pasten de vleugel niet aan, maar we konden wel wat op de zijkant terugzetten. Hierdoor kon de vleugel wat meer belast worden en dat zorgde ervoor dat de wagen beter te besturen was. Al met al verloren we niet al te veel rondetijd, maar het voegde zich wel bij de problemen die we toch al hadden."