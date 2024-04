Russell presenteert speciaal Chinees helmdesign

Dit weekend wordt de Chinese Grand Prix verreden. Voor het eerst sinds 2019 zullen de teams en coureurs weer in actie gaan komen op het circuit van Shanghai. George Russell heeft besloten om uit te pakken, want hij rijdt dit weekend met een zeer bijzondere helm.

Russell rijdt normaal gesproken met een knalblauwe helm, maar dit weekend rijdt hij met een knalrood design. Russell heeft veel zin in de race en dat is ook te zien aan het ontwerp. De Britse Mercedes-coureur heeft zijn naam en zijn startnummer in het Chinees op zijn helm staan. Ook staan er een tijger en een draak op de helm van de Mercedes-coureur. Hij is zeker niet de enige coureur die dit weekend met een speciale helm rijdt, onder meer Guanyu Zhou en Alexander Albon hebben ook voor een opvallend ontwerp gekozen.