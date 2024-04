Hamilton juicht: "Dit was de beste sessie van het jaar!"

Het team van Mercedes kende een aardige vrijdag in Japan. In de eerste vrije training noteerden George Russell en Lewis Hamilton de vierde en de vijfde tijd. Hamilton was enorm tevreden en hij stelde dat het zijn beste sessie van het huidige seizoen was.

In Japan lieten Hamilton en Russell een aardige pace zien in de eerste vrije training. Hamiltons vijfde tijd zorgde voor veel vertrouwen, want in de eerste drie raceweekenden van het jaar wist hij geen grote indruk te maken. Zijn achterstand op de snelste tijd van Max Verstappen bedroeg ongeveer een halve seconde. In de verregende tweede training reed Hamilton een paar rondjes, maar dat tastte zijn zelfvertrouwen niet aan.

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen was Hamilton razend enthousiast. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het was een geweldige sessie, het was de beste sessie van het jaar en de auto heeft nog niet zo goed aangevoeld. Het voelde heel positief aan. Elke coureur houdt ervan om op dit circuit te rijden. In de laatste paar jaar hadden we het hier enorm moeilijk om de juiste balans te vinden. We hebben een paar moeilijke races gehad, dus het team heeft afgelopen week geweldig werk afgeleverd en het lijkt er op dat we de sweet spot beginnen te vinden. Ik heb in ieder geval niets aangepast."