Hamilton haalt zijn schouders op: "Shit happens"

Lewis Hamilton kende een enorm wisselvallige zaterdag in China. In de ochtend werd hij nog tweede in de sprintrace, terwijl hij in de middag niet verder kwam dan de achttiende tijd in de kwalificatie. Hij haalt er zelf zijn schouders over op en hij legt zich erbij neer.

Hamilton kende een zeer goede aanloop naar de kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed een goede Sprint Kwalificatie en een geweldige sprintrace, maar in de kwalificatie zakte hij volledig door het ijs. Een klein remfoutje zorgde ervoor dat hij bleef steken in het achterveld. Een aantal andere coureurs noteerden wel snelle tijden en dat zorgde ervoor dat Hamilton alleen Yuki Tsunoda en Logan Sargeant achter zich hield.

Terwijl zijn collega's bezig waren met Q2, meldde Hamilton zich in de mediapen. Hij was teleurgesteld, maar hij legde zich in gesprek met Sky Sports neer bij de situatie: "Ik was aan het worstelen. Ik had een aantal grote veranderingen doorgevoerd richting de kwalificatie. Het was niet heel slecht, maar ik kon niet goed stoppen in bocht veertien. Het is wat het is. Vanochtend hadden George en ik vergelijkbare auto's, maar vanmiddag waren we nog aan het experimenteren. We gingen allebei een andere kant op. Dat moeten we op dit moment simpelweg doen. Ik had een verandering doorgevoerd aan mijn set-up en ik dacht niet dat het erger kon, maar dat kan dus wel. Shit happens."