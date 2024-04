Marko kan niets met woorden Wolff: "Laat me met rust!"

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend extreem dominant in Japan. Max Verstappen schreef de race met speels gemak op zijn naam. Toto Wolff stelde al dat Verstappen en Red Bull niet meer te verslaan zijn. Helmut Marko wil daar helemaal niets van weten.

Verstappen heeft dit jaar drie van de vier races gewonnen. Twee weken geleden wist hij alleen niet te winnen in Australië, omdat hij daar uitviel met remproblemen. De zege op het circuit van Albert Park in Melbourne ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz, maar in Japan kon de Italiaanse renstal afgelopen weekend niet de degens kruisen met Red Bull. Dat zorgt voor de nodige zorgen bij de concurrentie.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Suzuka dat Verstappen en Red Bull dit seizoen niet meer zijn te verslaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt hiermee geconfronteerd, maar daar heeft hij niet zoveel zin in. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 wordt Marko gevraagd of hij al felicitaties heeft ontvangen van zijn concurrenten: "Alsjeblieft, laat me daarover met rust! We hebben nu nog maar vier races verreden, we hebben er nog twintig te gaan! In Melbourne hebben we vorige keer gezien hoe snel het allemaal kan omslaan. Ferrari is ook sterk en betrouwbaar, en we kunnen ze niet afschrijven."