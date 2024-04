Steun voor Hamilton: "Mercedes heeft een probleem"

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. Hij stapt na dit jaar over naar het team van Ferrari en men vraagt zich af hoe goed Hamilton daar zal gaan presteren. Ralf Schumacher begrijpt steeds beter waarom Hamilton het team van Mercedes gaat verlaten.

In de wintermaanden maakte het team van Ferrari de transfer bekend. Het zorgde voor veel verbazing, ook omdat op dat moment nog niet duidelijk was of Ferrari sneller zou zijn dan Mercedes. Na vier races kan men wel concluderen dat Mercedes niet op de gewenste wijze aan het jaar is begonnen. De prestaties van de Duitse renstal vallen flink tegen en Hamilton straalt uit dat hij daar niet tevreden mee is.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher begint steeds meer te begrijpen waarom Hamilton heeft besloten om te gaan vertrekken. De Duitse oud-coureur zag in Japan dat er weer veel dingen gebeurde die voor irritatie kunnen zorgen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt Schumacher zijn mening uit: "Hij gelooft niet meer in het team. Mercedes heeft een probleem. Het lijkt erop dat ze simpelweg niet weten waar ze mee bezig zijn op dit moment. In Japan kwam het allemaal een beetje wanhopig op me over."