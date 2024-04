Vasseur helemaal klaar met Hamilton-vragen

Het team van Ferrari maakte begin dit jaar bekend dat ze na dit seizoen afscheid nemen van Carlos Sainz. De Spanjaard wordt na dit jaar vervangen door Lewis Hamilton. Veel mensen twijfelen nu aan deze transfer, maar Frédéric Vasseur heeft geen zin meer in vragen over dit onderwerp.

De aanstaande transfer van Lewis Hamilton maakte veel tongen los. Het wordt gezien als één van de grootste transfers uit de recente geschiedenis van de sport. Opvallend genoeg verkeert Sainz op dit moment in topvorm en gaat het met Hamilton juist weer wat minder. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is niet in vorm en hij worstelt met zijn tegenvallende Mercedes-bolide. Sainz zit dan weer zonder contract, maar hij won wel in Australië.

Critici vragen zich dan ook af of de transfer van Ferrari wel de juiste keuze is. Sommige kenners vinden Sainz op dit moment beter dan Hamilton. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wordt geconfronteerd met vragen over deze transfer. De Fransman heeft hier echter helemaal geen zin meer in. In Japan werd hij er door de internationale media er weer naar gevraagd, en Vasseur reageert er redelijk chagrijnig op: "Ik hoef niet elke week dit soort vragen te krijgen. Kopieer en plak mijn reactie van vorige week maar. Volgende vraag alsjeblieft!"