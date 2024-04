Wolff woest: "Dit is van de zotten!"

Het team van Mercedes kende een redelijke race in Japan. George Russell en Lewis Hamilton kwamen als zevende en negende over de streep, maar dat was natuurlijk niet waarop men had gehoopt. Teambaas Toto Wolff was vooral boos over één opvallend moment.

Russell kwam als zevende over de streep, maar hij kreeg die plaats zeker niet cadeau. In de slotfase van de race vocht hij een stevig duel uit met McLaren-coureur Oscar Piastri. De twee doken gezamenlijk de laatste chicane in, maar ze raakten elkaar licht. Piastri dook de uitloopzone in en Russell haalde hem niet in, de Brit hoefde dus geen positie terug te geven. Even later haalde hij Piastri overigens wel in. De stewards besloten echter wel om het moment met de coureurs te bespreken, maar ze besloten geen straf uit te delen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is woest en hij vindt dat de stewards hier niets mee moesten doen. De Oostenrijker snapt er helemaal niets van, hij vraagt zich af waarom Russell überhaupt naar de stewards moest komen. In gesprek met Sky Sport laat Wolff duidelijk weten wat hij hiervan vindt: "Het is echt volkomen belachelijk om dit te onderzoeken. Ik ben het doorgaans niet met honderd procent eens of oneens met een onderzoek, maar hier was geen eens contact en er was geen winst qua positie. Het is dus van de zotten!"