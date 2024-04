Russell maakt zich niet druk over Vettel-geruchten

Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit vertrekt na dit seizoen naar Ferrari en dat betekent dat Mercedes een nieuwe coureur nodig heeft. De naam van Sebastian Vettel wordt genoemd en George Russell zou daar geen probleem mee hebben.

In de wintermaanden maakte Ferrari de verrassende transfer van Hamilton bekend. De Brit gaat het vertrouwde nest van Mercedes verlaten voor een nieuw avontuur bij Ferrari. Dat betekent dus wel dat Mercedes een nieuwe stercoureur moet gaan zoeken. De namen van toptalent Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Max Verstappen werden genoemd, ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zou een comeback kunnen maken.

Geweldig persoon

George Russell maakt zich in ieder geval niet zo druk over de zoektocht naar zijn nieuwe teamgenoot. De Brit heeft de verhalen over Vettel ook gelezen en tegenover de internationale media reageert hij: "Sebastian is een geweldig persoon en zijn persoonlijkheid wordt zeker gemist op de grid. Ik denk dat het belangrijk is dat we hier de beste twintig coureurs van de wereld hebben die allemaal strijden om de zeges en de titels."

Maakt niet uit

Russell laat echter niet weten of hij het ziet zitten om Vettel als teamgenoot te krijgen. De Brit wordt hier dan ook naar gevraagd en zijn antwoord is zeer duidelijk: "Zoals ik eerder al heb gezegd, sta ik open voor wie dan ook als mijn toekomstige teamgenoot. Of het nu een wereldkampioen of een rookie is, het verandert helemaal niets aan mijn manier van werken. Zoals ik ook al zei, we verwelkomen iedereen."