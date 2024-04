Hamilton juicht mogelijk 'episch' raceweekend toe

Begin deze maand werd bekend dat Formule 1-eigenaar Liberty Media ook de MotoGP heeft gekocht. Direct kwamen er verhalen naar buiten over een gezamenlijk raceweekend. Lewis Hamilton zou dit in ieder geval een epische opzet van een raceweekend vinden.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar begin deze week werd het officieel. Liberty Media heeft de MotoGP gekocht en ze hebben grootste plannen met de motorsportklasse. Enkele jaren geleden kochten de Amerikanen ook de Formule 1 en met de koningsklasse van de autosport hebben ze veel gedaan. De populariteit van de Formule 1 is enorm gegroeid, en men hoopt iets soortgelijks te kunnen doen met de MotoGP.

Direct na de bekendmaking van de overname, gingen er geruchten rond over een gezamenlijk raceweekend van de Formule 1 en de MotoGP. Mercedes-coureur Lewis Hamilton zou dit in ieder geval heel tof vinden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich hierover uit bij de internationale media: "Ik heb er niet te veel over nagedacht, maar natuurlijk heb ik de krantenkoppen wel gelezen. Ik denk dat Liberty Media geweldig werk heeft geleverd met de Formule 1. De waarde is duidelijk gestegen sinds 2017, dus ik denk dat ze het ook geweldig gaan doen met de MotoGP. Het is spannend, want ik houd van de MotoGP. Het zou episch zijn als we in hetzelfde weekend een race zouden kunnen organiseren."