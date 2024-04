Norris looft Hamilton-transfer: "Zo cool!"

Lando Norris rijdt al sinds het begin van zijn Formule 1-loopbaan voor het team van McLaren. De Brit voelt zich goed bij het team, en hij zou het niet erg vinden om voor altijd voor McLaren te rijden. Maar hij geeft wel aan dat hij de aanstaande Ferrari-transfer van Lewis Hamilton cool vindt.

Ferrari maakte afgelopen winter bekend dat ze Hamilton hebben gecontracteerd. Het contract gaat volgend jaar in en de Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft voor meerdere jaren getekend. Het nieuws kwam voor velen als een verrassing, maar er waren ook veel complimenten. Het wordt namelijk gezien als een zeer gedurfde en dappere overstap, maar men moet eerst nog eventjes wachten voordat Hamilton in het scharlakenrood zal rijden.

Ook Norris klapt voor de move van zijn wereldberoemde landgenoot. Norris ziet het wel zitten om voor de rest van zijn loopbaan voor McLaren te rijden. Tegenover RACER spreekt hij zich uit: "Ik heb daar wel over nagedacht. Ik zal er geen nee tegen zeggen, ik denk dat het iets cools is. Maar, ik zou ook zeggen dat de move van Lewis cool is. Dat is alles wat ik zeg, en ik heb daar respect voor. Ik vind het gewoon cool. Ik zeg niet dat ik nu ook naar Ferrari wil gaan, maar er zijn gewoon een aantal dingen die nogal cool zijn."