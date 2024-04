Wolff wijst Antonelli aan als topkandidaat voor Mercedes-zitje

Het team van Mercedes is hard op zoek naar een vervanger van Lewis Hamilton voor volgend jaar. Ook het toptalent Andrea Kimi Antonelli wordt in verband gebracht met het zitje. Teambaas Toto Wolff is onder de indruk van Antonelli en hij wil hem helemaal niet uitsluiten.

Antonelli geldt als één van de grootste talenten van het moment en hij rijdt nu in de Formule 2. De piepjonge Italiaan presteert nog niet ijzersterk, maar kenners zijn wel te spreken over zijn resultaten. Antonelli maakt al een aantal jaar deel uit van de opleidingsploeg van Mercedes en de Duitse renstal zal hem dit jaar weer meters laten maken tijdens privétests in oudere Formule 1-wagens.

Kandidaat

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet Antonelli dan ook als één van de grootste kanshebbers voor het stoeltje voor 2025. De Oostenrijker spreekt zich uit in een interview met Xinhua: "Hij is zeker een sterke kandidaat. Ik wil zien hoe zijn Formule 2-seizoen verloopt, maar we willen ook afwachten wat er gebeurt met andere coureurs in de Formule 1. Ik twijfel echter niet aan zijn rauwe snelheid, talent en bekwaamheid. Anders zouden we hem niet steunen sinds de karts en zouden we niet in zijn potentie geloven om in de Formule 1 te komen. Veel jonge coureurs hebben in het verleden laten zien dat ze deze stap kunnen zetten."

Sterkste positie

Wolff heeft geen haast met het maken van een keuze over de invulling van het stoeltje. De Oostenrijker wil alles rustig afwachten en hij wijst ook naar Antonelli: "Op dit moment heb ik geen haast met de beslissing, omdat Kimi onderdeel is van de plannen voor volgend jaar en hij bevindt zich in de sterkste positie. Daarom hoeven we de keuze niet te haasten. Natuurlijk gaan sommige topcoureurs snel een keuze maken over hun toekomst, maar mijn gevoel zegt dat ik niet te snel moet kiezen."