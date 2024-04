Primeur voor Mercedes met enorme omzet

Het team van Mercedes heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. De prestaties op de baan vallen flink tegen, maar naast de baan gaat het best goed. Mercedes is namelijk het eerste Formule 1-team dat een jaaromzet heeft gedraaid van meer dan 500 miljoen pond.

Mercedes is dit jaar op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Lewis Hamilton en George Russell kunnen nog geen potten breken met de nieuwe auto en Red Bull Racing ligt al mijlenver voorop. Mercedes wilde dit seizoen echt stappen gaan zetten, de vorige twee seizoenen vielen immers ook enorm tegen. Toch lijkt het naast de baan wel goed te gaan met de Duitse renstal.

Uit de jaarcijfers blijkt namelijk dat Mercedes als eerste Formule 1-team ooit een jaaromzet heeft gedraaid van meer dan 500 miljoen pond. Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. is het bedrijf achter het team, en ze hebben voor 2023 een omzet opgegeven van 546,5 miljoen pond. Eén jaar eerder lag de omzet van het bedrijf nog een flink stuk lager, toen draaide Mercedes een omzet van 474,6 miljoen pond. Mercedes noteerde wel een lichte winstdaling. In 2022 had het team een winst van 89,7 miljoen pond, terwijl ze voor 2023 een winst noteerde van 83,8 miljoen pond.