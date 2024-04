Mercedes gaat ambities bijstellen na rampweekend

Het team van Mercedes kende een tegenvallend raceweekend in China. De Duitse renstal hoopte op een goed resultaat, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Het was een harde leerschool voor Mercedes, en volgens James Allison moeten ze veiligere keuze maken voor de race.

In China zag Mercedes er immers nog wel aardig uit in de sprintrace. In de regenachtige sprintkwalificatie had Lewis Hamilton zich als tweede gekwalificeerd, en in de sprint reed hij zelfs kortstondig aan kop. Uiteindelijk kwam hij als tweede over de streep, en dat gaf de burger moed. Hij paste zijn set-up aan voor de kwalificatie, maar daar ging het mis. Een tegenvallende achttiende tijd zorgde ervoor dat hij een inhaalrace moest gaan rijden op de zondag.

Technisch directeur James Allison stelt wel dat Mercedes iets heeft geleerd van deze enorme terugval. Allison weet nu dat Mercedes de ambities moet bijstellen en hij erkent dat het een foute keuze was om de set-up om te gooien. In de debrief van Mercedes op YouTube spreekt hij zich uit: "We hebben geleerd dat als we ambitieus willen zijn, we dat voor de sprintrace moeten zijn. Voor de Grand Prix moeten we wat veiligere keuzes gaan maken. Hopelijk lukt het ons om in Miami de auto beter af te stellen."