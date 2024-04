"Hamilton had grotere achterstand op Verstappen verwacht."

Lewis Hamilton is zeer tevreden met zijn kwalificatie in Japan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde de zevende tijd, maar daar was hij heel erg blij mee. Hamilton voelde zich goed in zijn Mercedes en hij had verwacht dat zijn achterstand op Max Verstappen groter zou zijn.

Hamilton worstelde in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië met zijn nieuwe Mercedes. Het was overduidelijk dat hij niet tevreden was met zijn auto, maar in Japan is alles anders. Na afloop van de eerste twee vrije trainingen sprak hij zich al uiterst positief uit en ook na de kwalificatie was hij opgewekt. Hij was voor de eerste keer sneller dan zijn teamgenoot George Russell en dat was niet het enige.

Hamiltons achterstand op de poletijd van Max Verstappen bedroeg 0,569 seconden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had eigenlijk verwacht dat zijn achterstand veel groter zou zijn, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ja, ik was wel verbaasd. Mijn ronde voelde namelijk heel erg goed aan. Ik was hoopvol. Ik dacht dat mijn ronde echt heel erg goed was, maar uiteindelijk was het nog steeds een halve seconde te langzaam. Dat is wel iets wat ik had verwacht, want het blijft een Red Bull."

Hamilton denkt dat hij een snellere tijd had kunnen noteren in Japan. De Brit stelt namelijk dat hij een beetje last had van overstuur: "De auto voelde goed aan, maar in mijn laatste ronde had ik bij het ingaan van de eerste bocht een beetje overstuur. Dus toen wist ik al dat het geen spectaculaire ronde zou worden. Bij het uitkomen van bocht twee had ik al een tiende verloren. Ik denk te weten waardoor dat kwam, maar meer zit er ook niet in. Ik denk dat ik vrijwel alles uit de wagen heb gehaald. We hebben gewoon nog iets extra's nodig."